У российских элит растет тревога

  4.03.2026, 16:02
Политика Трампа разрушила иллюзии Кремля по Украине.

Радикальные действия президента США Дональда Трампа против Ирана вызвали тревогу в российской элите и Кремле.

Как сообщает Reuters, многие из них ожидали, что возвращение Трампа в Белый дом может сыграть на руку Москве в войне с Украиной. Однако реальность оказалась противоположной.

Россию выдавливают

У Путина надеялись, что изоляционистская философия политики администрации Трампа снизит присутствие Вашингтона в чувствительных для России точках планеты. Однако в течение короткого времени он снес дружественный в Москве режим в Венесуэле и перешел к Ирану, ключевому союзнику Путина на Ближнем Востоке.

Трамп уже расширил влияние США в Азии и на Кавказе, чувствительных для Москвы зонах, налаживая связи с Арменией и Азербайджаном. Американский президент действует с позиции силы, демонстрируя жесткую внешнюю политику, и это заставило российских политиков и пропагандистов резко изменить тон.

Иллюзии о «пророссийском Трампе» рушатся

Когда Трамп вернулся в Белый дом, часть российской элиты надеялась, что его прагматичный и непредсказуемый стиль позволит Москве добиться выгодных условий по войне против Украины.

Ничего из этого так и не произошло спустя год. Но серия ударов США и Израиля по Ирану показала другое.

В России всё чаще начинают воспринимать Трампа как угрозу не только для Тегерана, но и для самой Москвы. Фактически надежды на то, что американский президент будет действовать мягче по отношению к Кремлю, оказались иллюзией.

Кремлевские «ястребы» требуют реакции

На фоне происходящего российские радикальные комментаторы призывают Кремль отказаться от переговоров по Украине, которые проходят при посредничестве США, и усилить военные действия.

Националистический бизнесмен Константин Малофеев заявил, что Соединенные Штаты «представляют угрозу для всего мира» и стремятся ослабить как Европу, так и Россию.

Военный блогер Борис Рожин назвал Трампа «чудовищем, сошедшим с ума от безнаказанности».

