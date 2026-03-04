Вторгнется ли Турция в Иран? 1 4.03.2026, 16:22

Анкара тщательно просчитывает свои шаги.

На фоне военной кампании США и Израиля против Ирана эксперты обсуждают, может ли Турция перейти к активным действиям и войти на иранскую территорию. Анкара официально сохраняет дистанцию от конфликта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил удары и выразил «печаль» по поводу гибели духовного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Однако, по мнению наблюдателей, Турция тщательно просчитывает свои шаги. Главная озабоченность Анкары — возможное усиление курдских вооруженных группировок на фоне хаоса в Иране. Речь идет о партии «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK), которую Турция и Запад считают террористической.

В феврале PJAK и четыре другие курдские партии объявили о создании коалиции для «освобождения Восточного Курдистана». Турецкие националистические СМИ уже заговорили об угрозе формирования «террористического коридора» на восточной границе.

Анкара позволила самолетам НАТО проводить разведывательные полеты на востоке страны. При этом официальные лица противоречиво реагируют на слухи о возможном вторжении. Минобороны Турции отвергает их, тогда как Эрдоган подчеркивает готовность «ликвидировать угрозу у ее истоков».

Сценарии, обсуждаемые в турецкой прессе, включают:

— создание приграничных зон для управления потоком беженцев,

— создание буферной зоны в случае коллапса иранского государства.

Опыт операций Турции в Сирии и Северном Ираке показывает, что Анкара готова к вмешательству, если сочтет угрозу курдского сепаратизма критической. Однако крупная военная кампания может ударить по внутренним рейтингам власти — впереди выборы, и Эрдоган стремится обеспечить политическое будущее своему сыну Билалу.

Таким образом, Турция будет балансировать между рисками и возможностями, а реальный фактор, способный подтолкнуть ее к действию, — усиление курдских группировок на фоне нестабильности в Иране.

