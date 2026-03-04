Арнольд Шварценеггер вошел в Зал славы Калифорнии 5 4.03.2026, 16:31

4,200

Вместе с другими знаменитостями.

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил новый список Зала славы Калифорнии — и он стал настоящим воссоединением актеров фильма «Правдивая ложь». В этом году в Зал внесут Арнольда Шварценеггера и его напарницу по фильму Джейми Ли Кертис, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Вместе с ними в Зал славы попадут олимпийские чемпионы Карл Льюис и Джанет Льюис, знаменитый шеф Нобуюки Мацухиса и писательница Терри Макмиллан.

По словам организаторов, почетный статус присваивается «пионерам, чьи достижения воплощают дух стойкости и креативности Калифорнии» и подчеркивают роль Лос-Анджелеса как мирового культурного центра.

Шварценеггер переехал в Калифорнию в конце 1960-х, уже будучи звездой бодибилдинга. Он стал одним из самых узнаваемых актеров Голливуда — от «Конан-варвар» и «Терминатор» до «Хищник» — прежде чем занял пост губернатора (2003–2011).

