Арнольд Шварценеггер вошел в Зал славы Калифорнии
4.03.2026, 16:31
Вместе с другими знаменитостями.
Губернатор Гэвин Ньюсом объявил новый список Зала славы Калифорнии — и он стал настоящим воссоединением актеров фильма «Правдивая ложь». В этом году в Зал внесут Арнольда Шварценеггера и его напарницу по фильму Джейми Ли Кертис, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
Вместе с ними в Зал славы попадут олимпийские чемпионы Карл Льюис и Джанет Льюис, знаменитый шеф Нобуюки Мацухиса и писательница Терри Макмиллан.
По словам организаторов, почетный статус присваивается «пионерам, чьи достижения воплощают дух стойкости и креативности Калифорнии» и подчеркивают роль Лос-Анджелеса как мирового культурного центра.
Шварценеггер переехал в Калифорнию в конце 1960-х, уже будучи звездой бодибилдинга. Он стал одним из самых узнаваемых актеров Голливуда — от «Конан-варвар» и «Терминатор» до «Хищник» — прежде чем занял пост губернатора (2003–2011).