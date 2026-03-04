Опрос в Венгрии: Орбан с треском проигрывает 5 4.03.2026, 16:53

11,124

50% избирателей, которые определились, поддерживают «Тису».

Новые опросы общественного мнения в Венгрии свидетельствуют, что оппозиционная партия «Тиса» продолжает опережать партию премьер-министра Виктора Орбана накануне парламентских выборов, которые состоятся в апреле, пишет 24.hu.

Опрос, проведенный Zavecz Research в период между 22 и 28 февраля, показал, что «Тиса» увеличила свое преимущество среди избирателей, которые определились с выбором, до 12 процентных пунктов с 10, о которых было известно из январского опроса.

Опрос свидетельствует, что 50% избирателей, которые определились, поддерживают «Тису», тогда как 38% поддерживают «Фидес». Около 20% респондентов заявили, что все еще не знают, кого поддержат.

До парламентских выборов в Венгрии остается менее двух месяцев, и они могут привести к завершению многолетнего правления Орбана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com