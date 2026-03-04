Опрос в Венгрии: Орбан с треском проигрывает

Опрос в Венгрии: Орбан с треском проигрывает5
- 4.03.2026, 16:53
Новые опросы общественного мнения в Венгрии свидетельствуют, что оппозиционная партия «Тиса» продолжает опережать партию премьер-министра Виктора Орбана накануне парламентских выборов, которые состоятся в апреле, пишет 24.hu.
Опрос, проведенный Zavecz Research в период между 22 и 28 февраля, показал, что «Тиса» увеличила свое преимущество среди избирателей, которые определились с выбором, до 12 процентных пунктов с 10, о которых было известно из январского опроса.
Опрос свидетельствует, что 50% избирателей, которые определились, поддерживают «Тису», тогда как 38% поддерживают «Фидес». Около 20% респондентов заявили, что все еще не знают, кого поддержат.
До парламентских выборов в Венгрии остается менее двух месяцев, и они могут привести к завершению многолетнего правления Орбана.