Опрос в Венгрии: Орбан с треском проигрывает

5
  • 4.03.2026, 16:53
  • 11,124
Опрос в Венгрии: Орбан с треском проигрывает

50% избирателей, которые определились, поддерживают «Тису».

Новые опросы общественного мнения в Венгрии свидетельствуют, что оппозиционная партия «Тиса» продолжает опережать партию премьер-министра Виктора Орбана накануне парламентских выборов, которые состоятся в апреле, пишет 24.hu.

Опрос, проведенный Zavecz Research в период между 22 и 28 февраля, показал, что «Тиса» увеличила свое преимущество среди избирателей, которые определились с выбором, до 12 процентных пунктов с 10, о которых было известно из январского опроса.

Опрос свидетельствует, что 50% избирателей, которые определились, поддерживают «Тису», тогда как 38% поддерживают «Фидес». Около 20% респондентов заявили, что все еще не знают, кого поддержат.

До парламентских выборов в Венгрии остается менее двух месяцев, и они могут привести к завершению многолетнего правления Орбана.

