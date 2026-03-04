закрыть
6 марта 2026, пятница, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы даты последних звонков и выпускных балов в Беларуси

3
  • 4.03.2026, 17:10
  • 1,244
Названы даты последних звонков и выпускных балов в Беларуси

Для большинства учащихся учебный год закончится 29 мая.

Минобразования назвало даты последних звонков и выпускных балов Беларуси в 2026 году. Информация о расписании мероприятий в конце учебного года опубликована mlyn.by.

Для большинства учащихся (с 1-го по 8-й, а также 10-е классы) учебный год закончится 29 мая. Однако для тех, кому предстоит получение аттестата, график сдвинут: девятиклассники и одиннадцатиклассники завершат учебу досрочно - уже 25 мая.

Торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка, во всех школах Беларуси пройдут в субботу, 23 мая.

Сразу после этого для выпускников стартует экзаменационная пора. Для учащихся 11-х классов централизованное тестирование назначено на четыре даты: 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. У девятиклассников итоговые испытания продлятся с 1 по 10 июня.

Выпускные балы в Беларуси запланированы на 12 июня.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин