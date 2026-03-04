Названы даты последних звонков и выпускных балов в Беларуси

Названы даты последних звонков и выпускных балов в Беларуси3
Для большинства учащихся учебный год закончится 29 мая.
Минобразования назвало даты последних звонков и выпускных балов Беларуси в 2026 году. Информация о расписании мероприятий в конце учебного года опубликована mlyn.by.
Для большинства учащихся (с 1-го по 8-й, а также 10-е классы) учебный год закончится 29 мая. Однако для тех, кому предстоит получение аттестата, график сдвинут: девятиклассники и одиннадцатиклассники завершат учебу досрочно - уже 25 мая.
Торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка, во всех школах Беларуси пройдут в субботу, 23 мая.
Сразу после этого для выпускников стартует экзаменационная пора. Для учащихся 11-х классов централизованное тестирование назначено на четыре даты: 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. У девятиклассников итоговые испытания продлятся с 1 по 10 июня.
Выпускные балы в Беларуси запланированы на 12 июня.