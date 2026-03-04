«У меня в этом месяце на семьдесят рублей больше» 2 4.03.2026, 17:48

Белорусы сообщают о резком росте сумм в жировках.

С 1 марта в Беларуси снова повисилась плата за услуги ЖКХ. Новые жировки белорусам пока еще не пришли, однако по комментариям под новостью о росте тарифов в TikTok-канале Charter97.org понятно, что многие жители страны уже заметили увеличение сумм в платежках.

Приводим некоторые комментарии:

«Теперь каждый месяц будут коммуналку повышать? Может, пора чиновников сокращать. Кроме как штрафовать и коммуналку повышать, ничего для людей не делают».

«В этом месяце уже подорожала на 20 рублей. Сколько еще будет стоить?»

«Оплата за лифт зависит от квадратных метров квартиры. Это жесть. Надо же до такого додуматься».

«Ну конечно, ничего удивительного. На воду они тариф подняли, только вот как пить такую воду без фильтра? Невозможно употреблять такую воду и пищу готовить».

«Добавили пенсии 8 процентов, то есть 54 рубля. Пришла ком в этом месяце на 25 рублей выше. Еще в марте заберут остальную добавку. Созрел вопрос: для чего такое повышение? Дали и забрали».

«У меня в этом месяце на семьдесят рублей больше. Значит, уже подорожало».

«Мне интересно: подача воды стоит на 60 процентов больше, чем водоотведение! Ну подать воду, подогреть… А тут просто слить!»

«Стесняюсь спросить: а зарплата когда поднимется и на сколько процентов?»

«У меня за январь уже на двадцатку больше по жировке. Странно».

«Кроме штрафов и повышения цен ничего хорошего».

«Сколько можно? Когда нажрутся эти власти уже».

«Не знаю, как топили. В большие морозы в квартире был дубак, дети одетые под одеялом спали».

«Страна для жизни. Скоро на лавочке жить будем, и платить надо будет за нее».

«А где социальные нормы для народа? Сколько можно издеваться? Зарплату подорожайте, как все остальное».

«Это они успевают поднять, а зарплата стоит на месте».

«За январь на 50 процентов подняли».

«Уже повысили!!! А зарплату повысить забыли».

«А когда ржавая вода идет после ремонта, кто платить должен?»

«Пенсию на копейки и рост на все. Цыган добавил и на все надул народ».

