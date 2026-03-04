СМИ показали фото самых роскошных бункеров Дубая 4.03.2026, 17:46

Укрепленные комнаты теперь используются в качестве убежищ.

Самым безопасным местом Daily Mail называют Дворец Забиль, в котором живут правители эмирата — семья Аль-Мактум. Отмечается, что дворец оснащен несколькими безопасными комнатами и собственной автономной системой электроснабжения, что позволяет членам королевской семьи оставаться в безопасности неделями.

Большинство самых элитных частных резиденций Дубая имеют аналогичный уровень безопасности. Одна из самых дорогих собственностей города — Marble Palace, расположенный в сверхбогатом районе Emirates Hills, также имеет взрывобезопасные комнаты и собственную подстанцию.

В то же время блогеры делятся кадрами из тренажерных залов, которые часто расположены на нижних этажах элитных домов, в том числе многоквартирных. По словам инфлюенсеров, из-за отсутствия убежищ они используют залы в качестве укрытия.

При этом многие пятизвездочные отели направляют гостей в защищенные зоны подальше от окон.

