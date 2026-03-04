Это станет началом скорого конца Путина1
- Михаил Саакашвили
Главу Кремля тоже могут достать где угодно.
Повышение цен на нефть очень выгодно России, но на самом деле Москва находится в полной панике. Союз зла, который строят россияне, начинает рушиться.
Известно, что Путин раньше часто смотрел кадры убийства Каддафи повстанцами, и теперь уничтожение Хаменеи показало, что Путина тоже могут достать где угодно.
Самое главное – если режим аятолл падет, это станет началом скорого конца Путина. Иванишвили также следует хорошо посмотреть, чем заканчивается диктатура для диктаторов и их семей.
Я же не был дураком в 2012 году, когда мирно передал власть этой криминальной банде – так хотело большинство народа. Но если угнетаешь большинство и противостоишь ему, как это делает Иванишвили – тогда ты диктатор.
Мы должны прекратить придумывать для Иванишвили разные названия и все вместе называть его диктатором, а его режим – диктатурой.
Михаил Саакашвили, «Фейсбук»