Это станет началом скорого конца Путина 1 Михаил Саакашвили

4.03.2026, 17:57

5,784

Главу Кремля тоже могут достать где угодно.

Повышение цен на нефть очень выгодно России, но на самом деле Москва находится в полной панике. Союз зла, который строят россияне, начинает рушиться.

Известно, что Путин раньше часто смотрел кадры убийства Каддафи повстанцами, и теперь уничтожение Хаменеи показало, что Путина тоже могут достать где угодно.

Самое главное – если режим аятолл падет, это станет началом скорого конца Путина. Иванишвили также следует хорошо посмотреть, чем заканчивается диктатура для диктаторов и их семей.

Я же не был дураком в 2012 году, когда мирно передал власть этой криминальной банде – так хотело большинство народа. Но если угнетаешь большинство и противостоишь ему, как это делает Иванишвили – тогда ты диктатор.

Мы должны прекратить придумывать для Иванишвили разные названия и все вместе называть его диктатором, а его режим – диктатурой.

Михаил Саакашвили, «Фейсбук»

