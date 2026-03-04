закрыть
Россия снова бросила

3
  • 4.03.2026, 18:15
  • 3,196
Россия снова бросила

Иран получил от Москвы лишь словесную поддержку.

Последние удары США и Израиля по Иран продемонстрировали, что Россия остается ненадежным партнером для своих союзников. Тегеран сегодня сталкивается с тем же разочарованием, которое ранее испытали автократии Сирии и Венесуэлы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

После ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи Москва ограничилась формальными соболезнованиями. Как и в случаях с падением режима Башара Асада и арестом Николас Мадуро, реальной помощи Кремль предоставить не смог.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил Ирану лишь словесную «поддержку». Путин также ограничился дипломатическими формулировками.

Неспособность Москвы защищать союзников проявилась и на постсоветском пространстве. Когда Азербайджан, заручившись поддержкой Турции, провел операции в Нагорном Карабахе, Кремль фактически оставил без поддержки Армению.

Аналитики отмечают, что ресурсы России истощены войной против Украины, и Москва утрачивает способность влиять на события в других регионах. Однако Кремль все же рассчитывает извлечь выгоду из кризиса в Иране — рост цен на нефть и отвлечение международного внимания от Украины работают в его пользу.

Эксперт Грегуар Роос из «Chatham House» считает, что Москва продолжит политику «стратегического хеджирования», ожидая, чем завершится конфликт на Ближнем Востоке.

