Россия снова бросила 3 4.03.2026, 18:15

3,196

Иран получил от Москвы лишь словесную поддержку.

Последние удары США и Израиля по Иран продемонстрировали, что Россия остается ненадежным партнером для своих союзников. Тегеран сегодня сталкивается с тем же разочарованием, которое ранее испытали автократии Сирии и Венесуэлы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

После ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи Москва ограничилась формальными соболезнованиями. Как и в случаях с падением режима Башара Асада и арестом Николас Мадуро, реальной помощи Кремль предоставить не смог.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил Ирану лишь словесную «поддержку». Путин также ограничился дипломатическими формулировками.

Неспособность Москвы защищать союзников проявилась и на постсоветском пространстве. Когда Азербайджан, заручившись поддержкой Турции, провел операции в Нагорном Карабахе, Кремль фактически оставил без поддержки Армению.

Аналитики отмечают, что ресурсы России истощены войной против Украины, и Москва утрачивает способность влиять на события в других регионах. Однако Кремль все же рассчитывает извлечь выгоду из кризиса в Иране — рост цен на нефть и отвлечение международного внимания от Украины работают в его пользу.

Эксперт Грегуар Роос из «Chatham House» считает, что Москва продолжит политику «стратегического хеджирования», ожидая, чем завершится конфликт на Ближнем Востоке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com