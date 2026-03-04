Число заключенных в России упало до исторического минимума 6 4.03.2026, 18:24

Осужденных массово вербуют на фронт, где многие погибают.

В России резко сократилось количество заключенных, сообщил заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов. «В настоящее время у нас исторический минимум — в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержатся 308 тыс. граждан. <…> В следственных изоляторах также исторический минимум — 89 тыс. человек», — отчитался он перед сенаторами, пишет The Moscow Times. По словам Давыдова, сейчас в России на каждые 100 тыс. населения приходится 209 заключенных по сравнению с 490 в 2013 году (до аннексии Крыма). Тогда общая численность такого контингента составляла 700 тыс. человек.

Количество заключенных в российских местах лишения свободы начало резко сокращаться после вторжения в Украину, когда осужденных стали вербовать на фронт за деньги и помилование от президента Владимира Путина после 6 месяцев службы. На 1 января 2022 года в колониях было порядка 466 тыс. человек, через год эта цифра уменьшилась до 433 тыс., а еще через два — до 313 тыс., сообщала ФСИН. С учетом данных Давыдова, суммарно за 4 года войны тюремное население страны сократилось на 158 тыс. человек.

Число погибших в Украине российских заключенных, по самым скромным оценкам, превышает 21,4 тыс. То есть это примерно каждый девятый в списке поименно подтвержденных безвозвратных потерь, который на 24 февраля 2026 года насчитывал более 200 тысяч военнослужащих.

С февраля 2022 до февраля 2023 года вербовку в колониях для «мясных штурмов» вела ЧВК «Вагнер». Основатель группировки Евгений Пригожин говорил, что всего он набрал 50 тыс. заключенных, из которых погибли около 20% (10 тыс.). После этим стало заниматься Минобороны. При этом заключенных лишили выплат и помилования. Теперь им дают «условное освобождение» и отправляют на фронт до окончания войны.

Только с февраля по сентябрь 2023 года в 108 колониях по всей стране на войну завербовали более 30 тысяч человек, подсчитывали «Важные истории». Из заключенных формируют отряды «Шторм», которые также используются как штрафбаты, по данным британской разведки.

С ноября 2022 года в России разрешили мобилизовывать граждан, имеющих судимость за большую часть тяжких преступлений, в том числе за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю. В июне 2023-го Госдума одобрила закон, позволяющий заключать контракты с Минобороны отбывающим наказание, судимым и подследственным. Затем эту практику расширили и распространили на подсудимых.

