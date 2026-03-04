закрыть
6 марта 2026, пятница, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси снова будут выплачивать Tax Free по чекам Global Blue

3
  • 4.03.2026, 18:29
  • 2,076
В Беларуси снова будут выплачивать Tax Free по чекам Global Blue

Получить возврат НДС можно будет в отделениях «Технобанка».

В Беларуси снова станет доступен возврат НДС по чекам Global Blue через отделения «Технобанка». Об этом компания сообщила пользователям сервиса, пишет Onlíner.

В письме для клиентов говорится, что сервис уже восстановлен и путешественники снова могут получать наличный возврат Tax Free в отделениях банка. Также остаются доступными и другие способы возврата — на банковскую карту, наличными в аэропорту или при следующей поездке в страны ЕС через пункты обслуживания Global Blue.

Напомним, осенью прошлого года выплаты по чекам Global Blue в «Технобанке» были приостановлены. Тогда компания сообщала, что возврат НДС временно прекращается из-за изменений в операционных процессах, которые затронули совместную работу с банком.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин