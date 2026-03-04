В Беларуси снова будут выплачивать Tax Free по чекам Global Blue 3 4.03.2026, 18:29

Получить возврат НДС можно будет в отделениях «Технобанка».

В Беларуси снова станет доступен возврат НДС по чекам Global Blue через отделения «Технобанка». Об этом компания сообщила пользователям сервиса, пишет Onlíner.

В письме для клиентов говорится, что сервис уже восстановлен и путешественники снова могут получать наличный возврат Tax Free в отделениях банка. Также остаются доступными и другие способы возврата — на банковскую карту, наличными в аэропорту или при следующей поездке в страны ЕС через пункты обслуживания Global Blue.

Напомним, осенью прошлого года выплаты по чекам Global Blue в «Технобанке» были приостановлены. Тогда компания сообщала, что возврат НДС временно прекращается из-за изменений в операционных процессах, которые затронули совместную работу с банком.

