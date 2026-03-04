Как стелс-бомбардировщик B-2 Spirit атаковал режим аятолл 4.03.2026, 18:36

7,014

Новые подробности успешной атаки.

Во время операции «Эпическая ярость» американские стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit вновь отличились, войдя в воздушное пространство Ирана, поразив цели и покинув район действий без потерь — подобно прошлогодней операции «Полуночный молот», пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Командование центрального региона США (CENTCOM) подтвердило, что B-2, оснащенные 2000-фунтовыми бомбами, атаковали «укрепленные» позиции баллистических ракет на территории Ирана. По данным ведомства, в миссии участвовали четыре самолета с позывными Petro 41–44, вылетевшие с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. Их сопровождали истребители F-35, F-22 и беспилотные аппараты.

Из-за погодных условий бомбардировщики приземлились на авиабазе Дайес в Техасе. О сроках возвращения на Уайтмен не сообщается.

B-2 Spirit остается одним из самых технологичных бомбардировщиков мира: малозаметность, высокая дальность и возможность нести около 18 тонн вооружений делают его ключевым элементом стратегических операций. С 1997 года построено всего 21 таких самолет (19 остаются в строю), что делает каждую вылетевшую машину особенно ценной.

Последние годы B-2 все чаще участвуют в операциях на Ближнем Востоке. В 2024 и 2025 годах эти бомбардировщики наносили удары по ядерным объектам Ирана, а также по позициям хуситов в Йемене. В ходе длительных миссий, подобных Midnight Hammer, они проводили в воздухе более 37 часов, что позволяет не перебрасывать экипажи и техников на зарубежные базы.

В новой операции самолеты использовали управляемые авиабомбы GBU-31 JDAM массой 2000 фунтов. Эти боеприпасы предназначены для поражения укрепленных объектов и могут корректировать путь с помощью GPS и инерциальной навигации.

Пентагон подчеркивает: удары B-2 демонстрируют способность США наносить высокоточные атаки на большие расстояния без риска для экипажей.

