В Беларуси закрывают еще один частный вуз

5
  4.03.2026, 18:45
  • 10,070
В Беларуси закрывают еще один частный вуз

Какой именно?

В Беларуси закроют еще один частный вуз. Институт парламентаризма и предпринимательства (ИПП) уже опубликовал официальное заявление о завершении своей работы.

Подробности при этом не указываются.

Институт парламентаризма и предпринимательства объявил о закрытии. В вузе не уточнили причины такого решения, но в то же время обратились к студентам.

«Убедительная просьба! Имеющим необходимость в получении документов обратиться в институт», – написали работники ИПП.

Напомним, летом 2024-го вуз объявил, что не будет принимать первокурсников. Эту процедуру не согласовало Министерство образования.

Однако тогда о закрытии речи не шло.

«Мы функционируем. Институт работает и с 1 сентября, как положено, будет осуществлять образовательную деятельность», – заявлял ректор института Александр Горелик.

ИПП работал с 1993 года и готовил специалистов в областях экономики, управления и политологии. В феврале 2021-го вуз прошел государственную аккредитацию, которая действовала до 9 марта 2026-го.

