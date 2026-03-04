закрыть
6 марта 2026, пятница, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У нас есть новость для белорусов, работающих в Польше

  • 4.03.2026, 18:55
У нас есть новость для белорусов, работающих в Польше

Как легко и бесплатно поддержать «Хартию’97».

Дорогие друзья! Если вы живете в Польше и считаете, что мы делаем важную работу, у вас есть простая возможность поддержать «Хартию’97».

Самое главное — вы не потратите ни гроша своих денег.

Вы можете отправить часть уплаченного вами подоходного налога на работу нашего сайта, поддержав редакцию.

В прошлом году мы уже обращались к вам с подобной просьбой. Денег, которые нам удалось собрать, хватило, чтобы оплатить месячную ставку журналиста. Мы благодарны каждому, кто перечислил свои налоги на нашу поддержку.

Если вы работаете в Польше, вам ежегодно нужно отправлять налоговые декларации PIT — с 15 февраля по 30 апреля.

Чтобы это сделать, зайдите на сайт podatki.gov.pl.

Для начала подачи декларации нужно нажать на «Złóż PIT».

Главное — не пропустите пункт «1,5% podatku dla OPP» передача 1,5% налога, подлежащего выплате общественной организации.

В поле «Numer KRS wybranej organizacji (Poz. 147 z PIT-37)» введите номер 0000507234. Это номер FaniMani — партнерской организации, которая поможет нам получить помощь.

В поле «Cel szczegółowy do przekazania 1,5% podatku (Poz. 149 z PIT-37)» нужно ввести цифры 107906. Это номер «Хартии’97» в FaniMani.

Графа «Kwota 1,5% podatku do przekazania OPP (Poz. 148 z PIT-37)» заполняется системой самостоятельно.

Затем нажмите кнопку «Zatwierdź» (утвердить).

Если в вашей организации PIT рассчитывает бухгалтер, вы можете передать ему данные «Хартии’97», указанные выше.

Инструкция для других видов PIT

Если вы индивидуальный предприниматель (działalność gospodarcza) и заполняете другую налоговую декларацию, оставьте данные в следующих полях:

Ryczałt — PIT-28

в пункте 251 написать номер KRS 0000507234;

в пункте 253 — 107906.

Skala podatkowa — PIT-36

в пункте 520 написать номер KRS 0000507234;

в пункте 522 — 107906.

Podatek liniowy — PIT-36 L

в пункте 172 написать номер KRS 0000507234;

в пункте 174 - 107906.

Помог сам — расскажи другим

Сегодня в Польше работают десятки тысяч белорусов. После 2020 года практически у каждого живущего в Беларуси есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали в эту страну. Вы можете рассказать им о возможности поддержать наш сайт.

Если вы уже помогли нам — покажите эту инструкцию вашим друзьям, коллегам на работе.

Подключите к этой акции знакомых поляков и украинцев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин