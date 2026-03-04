Лидера группы «Палац» приговорили к трем годам колонии 14 4.03.2026, 19:30

11,992

Олег Хоменко

Олега Хоменко судили за выпуски музыкальных программ.

Лидера группы «Палац» Олега Хоменко приговорили к трем годам колонии и штрафу более 20 тысяч рублей за «содействие экстремистской деятельности». Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Приговор 4 марта вынес Минский городской суд. Хоменко судили по ст. 361−4 (содействие экстремистской деятельности) за сотрудничество с редакцией «Беларускае Радыё Рацыя». Во время суда, который начался 19 февраля, на экспертизу были отправлены выпуски музыкальных программ Хоменко на радиостанции.

Олег Хоменко — музыкант, радиоведущий, преподаватель, композитор, культуртрегер, продюсер. Лидер фолк-модерн группы «Палац». О его задержании стало известно в конце июня 2025 года. Позже правозащитники сообщили, что в отношении Олега Хоменко возбудили уголовное дело за сотрудничество с независимым белорусским медиа, которое находится в списке «экстремистских» формирований.

