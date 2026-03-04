Владельцам собак в Беларуси нужно платить налог 41 4.03.2026, 19:54

Налог будет начисляться всем владельцам, независимо от факта регистрации животного.

В Беларуси все владельцы собак обязаны ежеквартально платить налог. По действующим законодательным нормам, собаку (достигшую возраста трех месяцев) следует зарегистрировать в службе «Одно окно». Процедура эта бесплатная, ну а потом хозяева должны раз в квартал уплачивать налог за своего любимца.

С 1 июля 2026 года в Минске меняются правила начисления этого налога. Теперь плательщиков будут определять по факту проживания животного, а не по наличию регистрации питомца. До этой даты будет переходный период, важно внимательно читать «жировки».

– В счете-извещении на обратной стороне мы разместим напоминание о необходимости зарегистрировать домашних животных. Это начало переходного периода, Он продлится до 1 июля, - приводят слова гендиректора Минского городского жилищного хозяйства Марины Толстик.

После 1 июля 2026 года соответствующие ведомства будут собирать информацию о неучтенных собаках из разных источников. Налог будет начисляться хозяевам всех выявленных, а не только зарегистрированных собак. Причем информацию соберут из разных источников.

Добавим, что базовая ставка налога составляет 14 белорусских рублей. Однако его конкретная величина может отличаться на местном уровне.

– Решением Мингорсовета ставка за владение одной собакой в столице сегодня составляет 11,10 рубля в квартал, - подчеркнула заместитель начальника ИМНС по городу Минску Ольга Тарасевич, слова которой приводит названный источник.

К слову, штраф за отсутствие регистрации животного: составит от 1 до 15 базовых величин (от 45 до 675 рублей).

