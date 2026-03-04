Местные жители обнародовали кадры ракетной атаки на Тегеран 6 4.03.2026, 20:07

Видео.

В сети обнародовали кадры, на которых зафиксирована ракетная атака на Тегеран.

На видео видны взрывы от ракет, горящие дома и густой дым, поднимающийся над городскими зданиями.

Кадры сняли местные жители во время атаки на город.

Менее чем за неделю будет установлен полный контроль над воздушным пространством Ирана.

Об этом заявил во время брифинга министр войны США Пит Хегсет.

«Начиная со вчерашнего вечера, и за несколько дней - менее чем за неделю - две самые мощные авиации мира установят полный контроль над иранским небом, бесспорный контроль в воздушном пространстве», - сказал министр.

