закрыть
6 марта 2026, пятница, 20:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Местные жители обнародовали кадры ракетной атаки на Тегеран

6
  • 4.03.2026, 20:07
  • 6,958
Местные жители обнародовали кадры ракетной атаки на Тегеран

Видео.

В сети обнародовали кадры, на которых зафиксирована ракетная атака на Тегеран.

На видео видны взрывы от ракет, горящие дома и густой дым, поднимающийся над городскими зданиями.

Кадры сняли местные жители во время атаки на город.

Менее чем за неделю будет установлен полный контроль над воздушным пространством Ирана.

Об этом заявил во время брифинга министр войны США Пит Хегсет.

«Начиная со вчерашнего вечера, и за несколько дней - менее чем за неделю - две самые мощные авиации мира установят полный контроль над иранским небом, бесспорный контроль в воздушном пространстве», - сказал министр.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин