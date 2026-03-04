закрыть
Украинские воины уничтожили гаубицу Д-20 и семь автомобилей российских оккупантов

  • 4.03.2026, 20:40
  • 2,066
Украинские воины уничтожили гаубицу Д-20 и семь автомобилей российских оккупантов

Видео.

Дронари РУБпАК «Фурия» бригады «Гарт» уничтожили автомобили и орудия оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженной техники была и одна из зенитных установок противника, которую разгромили украинские беспилотники.

Вследствие боевой работы пограничников было уничтожено 7 автомобилей, гаубица Д-20 и квадроцикл.

Также ликвидирован личный состав военных РФ, которые не оставляют попыток прорваться через границу.

