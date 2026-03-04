Украинские воины уничтожили гаубицу Д-20 и семь автомобилей российских оккупантов

Украинские воины уничтожили гаубицу Д-20 и семь автомобилей российских оккупантов3
4.03.2026
Видео.
Дронари РУБпАК «Фурия» бригады «Гарт» уничтожили автомобили и орудия оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженной техники была и одна из зенитных установок противника, которую разгромили украинские беспилотники.
Вследствие боевой работы пограничников было уничтожено 7 автомобилей, гаубица Д-20 и квадроцикл.
Также ликвидирован личный состав военных РФ, которые не оставляют попыток прорваться через границу.