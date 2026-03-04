закрыть
В Литве осудили белорусофоба

  • 4.03.2026, 21:27
  • 7,264
В Литве осудили белорусофоба
Лауринас Рагелськис | Фото Д. Умбрасаса / LRT

Лауринас Рагельскис разбрасывал портреты погибших белорусских добровольцев и политзаключенных.

В Литве ненавистнику белорусов Лауринасу Рагельскису дали ограничение свободы и запретили пользоваться интернетом Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения. Судья Мирославас Гвоздовичюс назначил окончательное наказание — один год и девять месяцев ограничения свободы без интенсивного надзора. Также Рагельскису назначен штраф в размере 12,5 тыс. евро, сообщает LRT.

Кроме того, суд обязал его в течение шести месяцев пройти программу коррекции поведения, на протяжении всего срока наказания работать либо зарегистрироваться в Службе занятости, а также безвозмездно отработать 100 часов в учреждениях здравоохранения и социальных услуг, ухаживающих за пожилыми и людьми с инвалидностью.

На время ограничения свободы ему запрещено пользоваться социальными сетями и интернет-платформами, создавать и распространять любой контент, вести трансляции, комментировать материалы, создавать новые сайты и аккаунты, а также пользоваться чужими аккаунтами. При этом ему разрешено использовать электронные государственные сервисы и интернет-банкинг.

После вступления приговора в силу за выполнением наложенных обязательств будет следить служба пробации. Возможно использование IT-специалистов для контроля.

Дело рассматривалось с 2022 года и неоднократно откладывалось. Всего состоялось 67 судебных заседаний. Обвиняемый в суд не явился. В последнем слове он вину не признал.

Согласно обвинению, Рагельскис снимал и распространял видео, в которых публично оскорблял и высмеивал различные группы людей по признаку национальности, политических взглядов и убеждений. В материалах дела отмечается, что он также осквернил импровизированный мемориал в память о погибших во время событий в Беларуси, сняв и выложив соответствующее видео.

Назначенное наказание частично совпадает с прежними предложениями прокурора, который также просил ограничение свободы, штраф и дополнительные обязанности.

Департамент госбезопасности Литвы характеризует Рагельскиса как «политического маргинала», который активно сотрудничает с белорусскими пропагандистами и курирует антизападные и пророссийские ресурсы на литовском языке.

Уголовное дело против Рагельскиса было передано в суд еще в 2022 году, однако процесс затянулся на годы. Пророссийский активист, отлично владеющий литовским языком, демонстративно требовал переводчика на русский и перевода всех материалов дела. Он шесть раз менял адвокатов, пытался дать отвод судье, засыпал суд ходатайствами.

Лауринас Рагельскис с 2020 года время от времени выступал в белорусских государственных СМИ, во время чего в оскорбительной форме отзывался об оппонентах Лукашенко.

Мемориал возле белорусского посольства в Вильнюсе Рагельскис пытался разрушить в октябре 2020 года. В отношении его было возбуждено дело об «разжигании вражды» и «осквернении памятного места».

