В Ираке произошел тотальный блэкаут 1 4.03.2026, 21:31

Свет пропал во всех провинциях страны.

В Ираке отключился свет во всех провинциях страны, сообщает (Reuters https://www.reuters.com/) со ссылкой на министерство энергетики страны. Причины пока выясняются.

Отключение электричества произошло на фоне продолжающегося конфликта в регионе, начавшимся после ударов США и Израиля по Ирану. Иран ответил запуском баллистических ракет и дронов, целями которых становились в том числе связанные с США объекты на территории Ирака.

Сразу после отключения электроэнергии посольство США в Багдаде в среду вновь призывало граждан США незамедлительно покинуть страну. «Гражданам США в Ираке настоятельно рекомендуется покинуть страну, как только это станет безопасно, и оставаться на месте до тех пор, пока условия не позволят безопасно покинуть страну», — говорится в сообщении посольства. «Если это безопасно, американцы должны немедленно покинуть Ирак».

