6 марта 2026, пятница, 22:13
3
  • 4.03.2026, 21:44
  • 3,682
Рыба прошла тест на интеллект, который удавался лишь высокоразвитым млекопитающим

Речь идет о рыбе-чистильщике.

Небольшая морская рыба-чистильщик продемонстрировала неожиданно высокий уровень когнитивных способностей. В экспериментах с зеркалом она не только распознала себя в отражении, но и использовала кусочек пищи, чтобы проверить, как работает зеркало. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Речь идет о рыбе-чистильщике (Labroides dimidiatus) — небольшом морском виде длиной около нескольких сантиметров. В природе эти рыбы известны тем, что очищают других рыб от паразитов и мертвой ткани.

Ученые проверяли их способности с помощью так называемого зеркального теста — классического эксперимента, который используют для изучения самораспознавания у животных. Суть теста в том, что животному наносят на тело метку, которую оно может увидеть только в зеркале. Если животное пытается удалить эту метку, считается, что оно узнает себя в отражении. В 2018 году сообщалось, что его смогла пройти и рыба-чистильщик, однако результаты вызвали споры среди ученых.

Критики предполагали, что рыбы могли просто принимать метку на своем теле за паразита — ведь в природе они постоянно удаляют паразитов с других рыб.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи из Университета Осаки и Университета Невшателя изменили дизайн эксперимента. В предыдущих исследованиях рыбы сначала привыкали к зеркалу, а затем им наносили метку. В новой работе порядок поменяли: сначала на тело рыбы нанесли отметку, а зеркало показали ей впервые лишь позже.

Таким образом ученые хотели проверить, осознает ли рыба, что на ее теле есть что-то необычное, еще до того, как увидит отражение.

Результаты оказались неожиданными. В среднем рыбы начинали пытаться избавиться от метки уже через 82 минуты после появления зеркала — значительно быстрее, чем в предыдущих экспериментах. По мнению авторов, это может говорить о том, что животное уже ощущало наличие «паразита» на теле и использовало зеркало, чтобы понять, где именно он находится.

Кроме того, спустя несколько дней наблюдений исследователи заметили необычное поведение. Некоторые рыбы поднимали со дна аквариума небольшой кусочек креветки, подплывали с ним к зеркалу и бросали его перед отражающей поверхностью.

Когда кусочек пищи падал, рыбы внимательно следили за его отражением и касались зеркала ртом. По мнению ученых, таким образом животные могли исследовать свойства зеркала и проверять связь между реальным объектом и его отражением.

Подобное поведение, известное как «проверка соответствия», ранее наблюдали у некоторых других животных, включая свиней, макак, скатов манта и ворон.

Авторы работы считают, что результаты могут изменить представления об эволюции самосознания. Ранее считалось, что такие способности характерны лишь для немногих высокоразвитых млекопитающих.

