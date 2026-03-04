США ликвидировали иранского лидера, который готовил покушение на Трампа 4.03.2026, 21:48

4,452

Об этом заявил глава Пентагона.

США ликвидировали лидера иранского подразделения, которое готовило покушение на президента Дональда Трампа. Операция состоялась во вторник, 3 марта.

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне.

По словам главы Пентагона, американским военным удалось выследить и уничтожить организатора вероятного покушения.

Хегсет отметил, что хотя Иран пытался убить Дональда Трампа, «последнее слово осталось за президентом».

В то же время министр отметил, что ликвидация этого лица не была основной целью масштабной военной операции США против Ирана.

«Об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-то другой. Я и другие убедились, что те, кто был ответственен за это, в конце концов попали в список целей», - подчеркнул Хегсет.

Сейчас имя ликвидированного лидера подразделения не разглашается.

