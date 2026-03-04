закрыть
6 марта 2026, пятница, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США ликвидировали иранского лидера, который готовил покушение на Трампа

  • 4.03.2026, 21:48
  • 4,452
США ликвидировали иранского лидера, который готовил покушение на Трампа

Об этом заявил глава Пентагона.

США ликвидировали лидера иранского подразделения, которое готовило покушение на президента Дональда Трампа. Операция состоялась во вторник, 3 марта.

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне.

По словам главы Пентагона, американским военным удалось выследить и уничтожить организатора вероятного покушения.

Хегсет отметил, что хотя Иран пытался убить Дональда Трампа, «последнее слово осталось за президентом».

В то же время министр отметил, что ликвидация этого лица не была основной целью масштабной военной операции США против Ирана.

«Об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-то другой. Я и другие убедились, что те, кто был ответственен за это, в конце концов попали в список целей», - подчеркнул Хегсет.

Сейчас имя ликвидированного лидера подразделения не разглашается.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин