США ликвидировали иранского лидера, который готовил покушение на Трампа
- 4.03.2026, 21:48
- 4,452
Об этом заявил глава Пентагона.
США ликвидировали лидера иранского подразделения, которое готовило покушение на президента Дональда Трампа. Операция состоялась во вторник, 3 марта.
Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне.
По словам главы Пентагона, американским военным удалось выследить и уничтожить организатора вероятного покушения.
Хегсет отметил, что хотя Иран пытался убить Дональда Трампа, «последнее слово осталось за президентом».
В то же время министр отметил, что ликвидация этого лица не была основной целью масштабной военной операции США против Ирана.
«Об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-то другой. Я и другие убедились, что те, кто был ответственен за это, в конце концов попали в список целей», - подчеркнул Хегсет.
Сейчас имя ликвидированного лидера подразделения не разглашается.