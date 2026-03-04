закрыть
6 марта 2026, пятница, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рынок новых автомобилей в Беларуси ожил в феврале

1
  • 4.03.2026, 22:06
  • 3,142
Рынок новых автомобилей в Беларуси ожил в феврале

Сколько продали.

В Беларуси существенно выросли продажи новых легковых авто.

Положительную динамику на этом рынке зафиксировали в феврале, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

По итогам прошлого месяца юрлица продали 4,1 тыс. новых легковушек. Февральские показатели превысили январские на 13%.

Основным драйвером роста стал завод «БЕЛДЖИ». Продажи авто под его марками за месяц поднялись на 41% и составили 2,7 тыс. единиц.

Этот скачок позволил производителю укрепить позиции. Теперь на его долю приходится 65% рынка.

Льготные условия ввоза продолжают менять структуру предложения. Электрокары становятся частым выбором покупателей.

В феврале каждый второй из пяти проданных автомобилей был оснащен электрической силовой установкой.

Этот тренд основательно закрепился в дилерской практике, обратили внимание в БАА.

Несмотря на то что в целом на рынке отмечен рост, сегмент импортных марок столкнулся с коррекцией спроса.

Ряд традиционных лидеров завершил месяц со сниженными показателями.

Так, к примеру, уменьшение объема продаж сохраняется у бренда LADA. Продано 470 авто, что на 13% хуже январского результата.

Аналогичное снижение спроса затронуло и других крупных игроков.

Февральская статистика закрепляет трансформацию авторынка. Как подчеркнули в автомобильной ассоциации, центр притяжения спроса смещается в сторону отечественного продукта, а экологичная повестка становится все популярнее.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин