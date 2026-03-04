Рынок новых автомобилей в Беларуси ожил в феврале 1 4.03.2026, 22:06

3,142

Сколько продали.

В Беларуси существенно выросли продажи новых легковых авто.

Положительную динамику на этом рынке зафиксировали в феврале, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

По итогам прошлого месяца юрлица продали 4,1 тыс. новых легковушек. Февральские показатели превысили январские на 13%.

Основным драйвером роста стал завод «БЕЛДЖИ». Продажи авто под его марками за месяц поднялись на 41% и составили 2,7 тыс. единиц.

Этот скачок позволил производителю укрепить позиции. Теперь на его долю приходится 65% рынка.

Льготные условия ввоза продолжают менять структуру предложения. Электрокары становятся частым выбором покупателей.

В феврале каждый второй из пяти проданных автомобилей был оснащен электрической силовой установкой.

Этот тренд основательно закрепился в дилерской практике, обратили внимание в БАА.

Несмотря на то что в целом на рынке отмечен рост, сегмент импортных марок столкнулся с коррекцией спроса.

Ряд традиционных лидеров завершил месяц со сниженными показателями.

Так, к примеру, уменьшение объема продаж сохраняется у бренда LADA. Продано 470 авто, что на 13% хуже январского результата.

Аналогичное снижение спроса затронуло и других крупных игроков.

Февральская статистика закрепляет трансформацию авторынка. Как подчеркнули в автомобильной ассоциации, центр притяжения спроса смещается в сторону отечественного продукта, а экологичная повестка становится все популярнее.

