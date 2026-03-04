Минчанам предложили бесплатно привить животных от бешенства

Минчанам предложили бесплатно привить животных от бешенства7
Куда идти.
Жители Минска могут бесплатно привить своих животных от бешенства. Сделать это можно до 25 марта в государственных районных ветстанциях.
Об акции для «хвостиков» рассказал начальник Минской городской ветеринарной станции Дмитрий Шалойко. По его словам, главное условие – предварительно позвонить и записаться на прием, передает sb.by.
Идя на прием к ветеринару за бесплатной прививкой для животного, достаточно, чтобы человек взял с собой шприц. Однако даже если своего нет – не страшно, его можно купить прямо на месте.
Саму вакцину дают бесплатно – ее выделяют из государственных резервов.
Не нужно платить и за само оказание услуги.
«Вакцинация животных против бешенства во всех наших клиниках проводится бесплатно», – подчеркнул Дмитрий Шалойко.
В прошлом году городские ветстанции привили 46 тыс. животных. И это, по их словам, не предел – возможностей больше, главное, чтобы хозяева не ленились.
Кстати, прививка от бешенства считается обязательной и делается раз в год, независимо от возраста кота или собаки.
Как показывает статистика, расслабляться в этом деле нельзя. В 2025 году в Минске зарегистрировали два случая бешенства у домашних животных – оба в лесопарковых зонах возле МКАД.
А в 2024-м их было целых 17. Так что болезнь рядом. И лучшая защита – вовремя сделанный укол.
Отдельно Шалойко напомнил: тем, кто планирует вывозить питомца за границу, одной прививки от бешенства будет мало.
По правилам Таможенного союза, кошек нужно еще вакцинировать от панлейкопении, а собак – от чумы плотоядных, гепатита, энтерита и лептоспироза.
Плюс обязательны чипирование и ветеринарный паспорт.
Но для начала хотя бы бесплатно защитите питомца от смертельной болезни. Тем более что и деньги платить не надо, и времени процедура занимает немного.