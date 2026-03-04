Минчанам предложили бесплатно привить животных от бешенства 7 4.03.2026, 22:39

2,430

Куда идти.

Жители Минска могут бесплатно привить своих животных от бешенства. Сделать это можно до 25 марта в государственных районных ветстанциях.

Об акции для «хвостиков» рассказал начальник Минской городской ветеринарной станции Дмитрий Шалойко. По его словам, главное условие – предварительно позвонить и записаться на прием, передает sb.by.

Идя на прием к ветеринару за бесплатной прививкой для животного, достаточно, чтобы человек взял с собой шприц. Однако даже если своего нет – не страшно, его можно купить прямо на месте.

Саму вакцину дают бесплатно – ее выделяют из государственных резервов.

Не нужно платить и за само оказание услуги.

«Вакцинация животных против бешенства во всех наших клиниках проводится бесплатно», – подчеркнул Дмитрий Шалойко.

В прошлом году городские ветстанции привили 46 тыс. животных. И это, по их словам, не предел – возможностей больше, главное, чтобы хозяева не ленились.

Кстати, прививка от бешенства считается обязательной и делается раз в год, независимо от возраста кота или собаки.

Как показывает статистика, расслабляться в этом деле нельзя. В 2025 году в Минске зарегистрировали два случая бешенства у домашних животных – оба в лесопарковых зонах возле МКАД.

А в 2024-м их было целых 17. Так что болезнь рядом. И лучшая защита – вовремя сделанный укол.

Отдельно Шалойко напомнил: тем, кто планирует вывозить питомца за границу, одной прививки от бешенства будет мало.

По правилам Таможенного союза, кошек нужно еще вакцинировать от панлейкопении, а собак – от чумы плотоядных, гепатита, энтерита и лептоспироза.

Плюс обязательны чипирование и ветеринарный паспорт.

Но для начала хотя бы бесплатно защитите питомца от смертельной болезни. Тем более что и деньги платить не надо, и времени процедура занимает немного.

