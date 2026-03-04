В Минск из Дубая вернули еще 283 белорусов 6 4.03.2026, 23:02

3,528

иллюстративное фото Charter97.org

Полет выполнялся по безопасному маршруту.

Очередной вывозной рейс авиакомпании «Белавиа» прибыл из Дубая в Минск вечером 4 марта. Самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск около 18:00 без задержек.

Полет выполнялся по безопасному маршруту с учетом действующих ограничений в воздушном пространстве. На борту Airbus A 330‑200 находились 283 пассажира, в том числе двое младенцев.

Это уже второй вывозной рейс из ОАЭ за сутки. Первый прилетел ночью и доставил в Минск не только белорусов, но и граждан России. Также запланированы дополнительные рейсы из Дубая в Минск.

По предварительной информации, в Объединенных Арабских Эмиратах находится около 2,5 тысячи организованных белорусских туристов. Сложности с возвращением возникли после закрытия воздушного пространства ряда стран региона из-за ракетных ударов по Ирану, что заставило авиакомпании срочно менять расписания и искать безопасные маршруты.

