6 марта 2026, пятница, 23:42
В Минск из Дубая вернули еще 283 белорусов

6
  • 4.03.2026, 23:02
  • 3,528
В Минск из Дубая вернули еще 283 белорусов
иллюстративное фото Charter97.org

Полет выполнялся по безопасному маршруту.

Очередной вывозной рейс авиакомпании «Белавиа» прибыл из Дубая в Минск вечером 4 марта. Самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск около 18:00 без задержек.

Полет выполнялся по безопасному маршруту с учетом действующих ограничений в воздушном пространстве. На борту Airbus A 330‑200 находились 283 пассажира, в том числе двое младенцев.

Это уже второй вывозной рейс из ОАЭ за сутки. Первый прилетел ночью и доставил в Минск не только белорусов, но и граждан России. Также запланированы дополнительные рейсы из Дубая в Минск.

По предварительной информации, в Объединенных Арабских Эмиратах находится около 2,5 тысячи организованных белорусских туристов. Сложности с возвращением возникли после закрытия воздушного пространства ряда стран региона из-за ракетных ударов по Ирану, что заставило авиакомпании срочно менять расписания и искать безопасные маршруты.

