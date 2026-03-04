Пентагон впервые испытал в бою преемника ракет ATACMS 1 4.03.2026, 23:06

8,388

иллюстративное фото

Исторический удар.

США впервые в истории ударили по Ирану ракетами PrSM во время масштабной воздушной операции. ЦАХАЛ сбросил 5000 бомб, уничтожив ядерный центр и сотни ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post, Lockheed Martin и заявление Центрального командования США в соцсети X.

Во время широкомасштабных ударов ВВС Израиля атаковали комплекс зданий, где базируются штаб-квартиры КСИР, военизированного ополчения «Басидж» и сил «Кудс».

В ЦАХАЛ отметили, что целью стали иранские оперативники, ответственные за репрессии внутри страны и организацию нападений на Израиль.

Отдельное внимание уделили объектам ядерной и ракетной программ. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин сообщила о ликвидации секретного ядерного объекта «Мин-Задай» под Тегераном.

«Следя за учеными, Армия обороны Израиля смогла узнать об опасном характере этой деятельности, что может помочь Тегерану возобновить некоторые аспекты разработки оружия для создания ядерной бомбы», - заявила Эффи Дефрин.

По данным военных, с начала войны на Иран было сброшено уже 5000 бомб.

Основной акцент сделан на нейтрализации баллистической угрозы. В Исфахане поражены мощности по производству ракет «Гадр», которые способны достигать территории Израиля.

Сейчас общее количество уничтоженных или выведенных из строя пусковых установок приближается к 400 единицам.

На фоне израильской операции Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило первый в истории случай боевого использования высокоточных ракет PrSM во время операции «Эпическая ярость».

In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.



“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

«Я просто не могу не гордиться нашими мужчинами и женщинами в форме, которые используют инновации, чтобы создавать дилеммы для врага», - прокомментировал командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Ракета высокой точности (PrSM) - это оружие класса «земля-земля» нового поколения. Оно разработано для нейтрализации и подавления целей с помощью ракет непрямого огня.

Благодаря внедрению этой системы Командующий Объединенных сил получит:

увеличенную дальность поражения;

повышенную летальность и живучесть подразделений;

увеличенную ракетную нагрузку.

Такие расширенные возможности являются критически важными для успешного выполнения огневых задач в поддержку операций во всех доменах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com