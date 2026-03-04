Пентагон впервые испытал в бою преемника ракет ATACMS

Пентагон впервые испытал в бою преемника ракет ATACMS1
- 4.03.2026, 23:06
- 8,388
Исторический удар.
США впервые в истории ударили по Ирану ракетами PrSM во время масштабной воздушной операции. ЦАХАЛ сбросил 5000 бомб, уничтожив ядерный центр и сотни ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post, Lockheed Martin и заявление Центрального командования США в соцсети X.
Во время широкомасштабных ударов ВВС Израиля атаковали комплекс зданий, где базируются штаб-квартиры КСИР, военизированного ополчения «Басидж» и сил «Кудс».
В ЦАХАЛ отметили, что целью стали иранские оперативники, ответственные за репрессии внутри страны и организацию нападений на Израиль.
Отдельное внимание уделили объектам ядерной и ракетной программ. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин сообщила о ликвидации секретного ядерного объекта «Мин-Задай» под Тегераном.
«Следя за учеными, Армия обороны Израиля смогла узнать об опасном характере этой деятельности, что может помочь Тегерану возобновить некоторые аспекты разработки оружия для создания ядерной бомбы», - заявила Эффи Дефрин.
По данным военных, с начала войны на Иран было сброшено уже 5000 бомб.
Основной акцент сделан на нейтрализации баллистической угрозы. В Исфахане поражены мощности по производству ракет «Гадр», которые способны достигать территории Израиля.
Сейчас общее количество уничтоженных или выведенных из строя пусковых установок приближается к 400 единицам.
На фоне израильской операции Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило первый в истории случай боевого использования высокоточных ракет PrSM во время операции «Эпическая ярость».
In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026
“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5
«Я просто не могу не гордиться нашими мужчинами и женщинами в форме, которые используют инновации, чтобы создавать дилеммы для врага», - прокомментировал командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.
Ракета высокой точности (PrSM) - это оружие класса «земля-земля» нового поколения. Оно разработано для нейтрализации и подавления целей с помощью ракет непрямого огня.
Благодаря внедрению этой системы Командующий Объединенных сил получит:
увеличенную дальность поражения;
повышенную летальность и живучесть подразделений;
увеличенную ракетную нагрузку.
Такие расширенные возможности являются критически важными для успешного выполнения огневых задач в поддержку операций во всех доменах.