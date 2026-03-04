В университете в Гомеле произошел пожар 2 4.03.2026, 23:16

3,580

Есть пострадавший.

В здании Гомельского государственного университета им. Скорины на ул. Кирова произошло возгорание, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Это случилось в помещении серверной на третьем этаже четырехэтажного здания. Люди, находившиеся внутри, вышли на улицу.

При попытке самостоятельно справиться с огнем получил ожоги работник университета, он госпитализирован.

Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работало пять единиц техники МЧС.

За минувшие дежурные сутки (с 6 часов 3 марта до 6 часов 4 марта) жертвами огня стало три человека, свидетельствуют данные МЧС. Всего в стране произошло 17 пожаров.

По данным МЧС, с начала года жертвами пожаров стало 205 человек (за аналогичный период 2025-го — 153; +34%). Травмировано 162 человек (68; рост почти в 2,4 раза).

