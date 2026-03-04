The Guardian: Великобритания может присоединиться к ударам по ракетным арсеналам Ирана 4.03.2026, 23:27

Что известно.

Великобритания не исключает участия в дальнейших ударах по складам и локациям запуска баллистических ракет в Иране.

Об этом сообщает The Guardian в среду, 4 марта, со ссылкой на собственные источники.

«Я бы вообще ничего не исключал, потому что мы просто не знаем, что будет происходить в ближайшие дни и недели, как будут развиваться события», — сказал один из собеседников издания.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна направит на Кипр эсминец Королевского флота HMS Dragon. Как отмечает издание, эсминец вряд ли будет готов к отплытию из Портсмута до следующей недели.

Однако американские тяжелые бомбардировщики уже в ближайшие дни прибудут на британские базы Диего-Гарсия на островах Чагос и Фейрфорд в Глостершире. Вероятно оттуда они будут атаковать подземные «ракетные города» Ирана.

Уничтожение арсеналов баллистических ракет и возможностей их запуска Ираном является одной из главных целей совместной кампании США и Израиля. Но многие из таких арсеналов спрятаны под землей, и их трудно поразить традиционным оружием.

Одним из вариантов является использование бомбардировщики B-2 или B-52 ВВС США, вооруженных боеприпасами именно для уничтожения бункеров, с двух британских баз. А это может потребовать не только предоставления баз, но и дополнительной поддержки со стороны Королевских ВВС.

2 марта британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания позволит Соединенным Штатам использовать свои военные базы для ударов по иранским ракетам, размещенным на складах или пусковых установках. Но тогда Стармер подчеркивал, что Британия не участвовала в совместных авиаударах США и Израиля по Ирану и не планирует участвовать в дальнейших ударах.

3 марта президент США Дональд Трамп выразил разочарование позицией Стармера и заявил, что отношения между двумя странами «уже не те, что были»

