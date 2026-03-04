закрыть
6 марта 2026, пятница, 23:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В четверг в Беларуси ожидается комфортная весенняя погода

  • 4.03.2026, 23:41
  • 1,852
В четверг в Беларуси ожидается комфортная весенняя погода

Без осадков.

5 марта в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.

В ночные и утренние часы местами будет слабый гололед, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный, северо-западный до 10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы усилятся до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит -5 градусов - +1 градус, днем - от +1 градуса по северо-востоку до +10 градусов по западу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин