В четверг в Беларуси ожидается комфортная весенняя погода
- 4.03.2026, 23:41
- 1,852
Без осадков.
5 марта в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.
В ночные и утренние часы местами будет слабый гололед, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный, северо-западный до 10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы усилятся до 18 м/с.
Температура воздуха ночью составит -5 градусов - +1 градус, днем - от +1 градуса по северо-востоку до +10 градусов по западу.