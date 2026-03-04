В четверг в Беларуси ожидается комфортная весенняя погода 4.03.2026, 23:41

Без осадков.

5 марта в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.

В ночные и утренние часы местами будет слабый гололед, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный, северо-западный до 10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы усилятся до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит -5 градусов - +1 градус, днем - от +1 градуса по северо-востоку до +10 градусов по западу.

