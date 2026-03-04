закрыть
7 марта 2026, суббота, 0:56
Девятый аэропорт России приостановил работу

1
  • 4.03.2026, 23:54
  • 6,092
Девятый аэропорт России приостановил работу

На фоне угрозы ударов беспилотниками.

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранее работу приостановили аэропорты Саратова, Пензы, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса. Более десяти часов назад ограничения были введены в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками. Ограничения вводят из соображений безопасности.

