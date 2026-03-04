Девятый аэропорт России приостановил работу 1 4.03.2026, 23:54

6,092

На фоне угрозы ударов беспилотниками.

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранее работу приостановили аэропорты Саратова, Пензы, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса. Более десяти часов назад ограничения были введены в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками. Ограничения вводят из соображений безопасности.

