Девятый аэропорт России приостановил работу

Девятый аэропорт России приостановил работу1
- 4.03.2026, 23:54
- 6,092
На фоне угрозы ударов беспилотниками.
Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и отправку самолетов.
Ранее работу приостановили аэропорты Саратова, Пензы, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса. Более десяти часов назад ограничения были введены в аэропортах Краснодара и Геленджика.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками. Ограничения вводят из соображений безопасности.