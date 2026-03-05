Никол Пашинян прибыл в Грузию и исполнил Billy Jean в местном баре 8 5.03.2026, 2:34

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Премьер Армении сыграл на барабанах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в грузинском баре сыграл на барабанах, аккомпанируя исполнению песни Billie Jean. Видеозаписью выступления он поделился накануне в своем телеграм-канале.

На кадрах видно, как политик отбивает ритм на барабанной стойке, пока певица исполняет композицию Майкла Джексона.

«Для меня было честью играть с грузинскими друзьями для грузинских друзей», — подписал он публикацию.

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