закрыть
10 июня 2026, среда, 1:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Никол Пашинян прибыл в Грузию и исполнил Billy Jean в местном баре

8
  • 5.03.2026, 2:34
  • 8,160
Никол Пашинян прибыл в Грузию и исполнил Billy Jean в местном баре

Премьер Армении сыграл на барабанах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в грузинском баре сыграл на барабанах, аккомпанируя исполнению песни Billie Jean. Видеозаписью выступления он поделился накануне в своем телеграм-канале.

На кадрах видно, как политик отбивает ритм на барабанной стойке, пока певица исполняет композицию Майкла Джексона.

«Для меня было честью играть с грузинскими друзьями для грузинских друзей», — подписал он публикацию.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников