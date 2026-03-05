Италия начинает строительство 1600-тонной подводной лодки U212 Near Future 4 5.03.2026, 4:00

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U212 Near Future (Фото: Fincantieri)

Это событие фактически дает старт большому перевооружению итальянского флота.

На верфи Fincantieri в Муджано состоялась официальная церемония закладки киля первой подводной лодки проекта U212NFS (Near Future Submarine). Это событие фактически дает старт большому перевооружению итальянского флота. Новые субмарины должны вытеснить старые лодки класса Sauro, которые отслужили свое еще с 80-х годов, передает New Voice.

Первый борт серии получил индекс NFS1 S530. Его планируют передать военным до 2029 года, а в целом программу из четырех единиц хотят закрыть до 2032 года. Основное отличие класса NFS от предшественников — это максимальная ставка на итальянские разработки и цифровые решения.

Главным техническим изменением стал переход на литий-ионные аккумуляторы вместо классических систем. Это серьезно добавляет лодке автономности под водой и делает ее движение более тихим. Кроме того, инженеры полностью переделали боевой информационный центр, добавив новые консоли управления и усилив защиту от кибератак.

Габариты субмарины составляют примерно 59 метров в длину при диаметре 7 метров. Несмотря на компактность, лодка получит серьезное вооружение: тяжелые торпеды Black Shark от Leonardo и возможность запускать крылатые ракеты большой дальности для ударов по целям на суше.

Правительство Италии уже выделило дополнительные 160 миллионов евро на развитие программы. Для производства новых батарей летом 2024 года открыли специальный завод Power4Future. Эти наработки позже используют и для модернизации других подводных платформ страны.

Функционал новых субмарин не ограничивается только войной. Их готовят для охраны подводных кабелей и трубопроводов, борьбы с пиратством в отдаленных регионах и защиты внешних морских границ.

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