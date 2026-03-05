В Иране начались перебои с хлебом 5.03.2026, 11:14

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После прекращения поставок зерна из России.

Хлебопекарни в Иране начали останавливать производство и закрываться на фоне войны с США и Израилем. Глава Торгово-промышленной палаты Исламской республики Самад Хасанзаде заявил, что власти намерены принимать меры в отношении таких предприятий. По его словам, проблем с поставками муки для пекарей в стране нет, а процесс распределения по всем областным центрам и туристическим городам уже завершен. При этом если пекари израсходуют дневную квоту, они могут продолжить выпекать хлеб за счет муки на следующий день, подчеркнул Хасанзаде.

В начале марта Россия временно остановила поставки зерна в Иран из-за роста ставок фрахта, а также проблем с платежами, сообщили источники Reuters. «Потребность в поставках есть, но пока они приостановлены. Хотя, думаю, что они будут возобновлены при первой возможности как по фуражной, так и по продовольственной группам», — отмечал один из собеседников агентства. Согласно оценке аналитиков Русагротранса, основной объем пшеницы в Иран в этом сезоне уже поставлен — это порядка 1,9 млн тонн из потенциального импорта в 2,0–2,2 млн тонн. Однако Ирану может потребоваться больше пшеницы из-за проблем с урожаем.

Исламская республика в целом может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за перекрытия Ормузского пролива, говорит аналитик Kpler Ишаш Бхану. По его словам, значительную часть сельхозпродукции Иран выращивает сам, но ввозит много зерна и семян масличных, из которых получают пищевое масло и высокобелковые шрот для кормов. Кроме того, практически вся кукуруза, а также крупные объемы соевых бобов и пшеницы поступают через Ормузский пролив. В случае затяжного конфликта в дефиците окажутся также сахар и чай, полагают эксперты ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

3 марта Иран ввел полный запрет на экспорт продовольствия и сельхозпродукции, чтобы обеспечить население необходимыми товарами. Днем ранее министр сельского хозяйства Голамреза Нури Гезелдже призвал граждан страны воздержаться от скупки продуктов. До начала войны с США и Израилем власти заявляли, что у страны есть стратегический резерв пшеницы в размере 4 млн тонн, которого хватит на четыре месяца.

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