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МАЗ вытесняют из России

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  • 5.03.2026, 11:30
  • 9,442
МАЗ вытесняют из России

Крутое пике белорусского предприятия.

Продажи грузовиков МАЗ в России в январе 2026 года составили 192 единицы, что почти на 30% меньше по сравнению с январём 2025 года. Тогда было реализовано 274 автомобиля. Об этом говорится в отчёте аналитического агентства «Автостат».

В то же время продажи автобусов показали рост. Если в январе 2025 года было продано лишь четыре автобуса, то в январе 2026 года этот показатель увеличился до 21 единицы.

В целом белорусский производитель постепенно теряет позиции на российском рынке: начиная с 2024 года объёмы продаж его грузовиков и автобусов в России снижаются из года в год.

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