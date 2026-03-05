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Кадыровец Алаудинов захотел воевать против США и Израиля в Иране

  • 5.03.2026, 11:39
  • 7,350
Кадыровец Алаудинов захотел воевать против США и Израиля в Иране
Кадыровец Алаудинов

Командир спецподразделения «Ахмат» выступил с заявлением.

Командир кадыровского спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов выступил с заявлением о готовности оказать военную помощь Ирану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем намерении защищать Иран Алаудинов рассказал в своем видеообращении.

На фоне обострения ситуации в Иране и сообщений о продвижении иностранных войск, Алаудинов призвал руководство РФ оказать Тегерану максимальную поддержку.

Основные тезисы заявления

Военная помощь: Командир «Ахмата» отметил, что при условии соответствующего решения высшего руководства страны, он и его подчиненные готовы немедленно отправиться в Иран для «отражения наземного продвижения войск».

Политическая оценка: В своем выступлении Алаудинов охарактеризовал силы, противостоящие иранскому режиму, как «войско антихриста даджаля», используя религиозную терминологию.

«Надо дать Ирану все, что мы можем дать, поддержать его в чем только можно поддержать, и если было бы на то решение руководства страны, абсолютно спокойно, хоть сегодня даже я готов, как говорится, поехать и встать для того, чтобы помочь им отразить наземное продвижение войск этого войска антихриста даджаля».

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