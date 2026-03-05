Польша начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока

Польша начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока3
- 5.03.2026, 11:48
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Операция началась сегодня утром.
Самолеты польских Военно-воздушных сил вылетели из страны, чтобы поддержать операции, связанные с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
Rozpoczynają się działania w ramach #PKWBliskiWschód🇵🇱— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 5, 2026
Samoloty Sił Powietrznych 🇵🇱 wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu.#WojskoPolskie zawsze w gotowości do niesienia pomocy swoim… pic.twitter.com/Io8lovWjGG
Операция началась утром в четверг, 5 марта, около 06:00 по местному времени.
«Самолеты польских ВВС вылетели из Польши для поддержки операций, связанных с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока», – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.
Как сообщалось, 4 марта министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, застрявших на Ближнем Востоке.
В тот же день первый репатриационный рейс завершила Франция. Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.