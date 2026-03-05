Польша начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока 3 5.03.2026, 11:48

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Операция началась сегодня утром.

Самолеты польских Военно-воздушных сил вылетели из страны, чтобы поддержать операции, связанные с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Rozpoczynają się działania w ramach #PKWBliskiWschód🇵🇱



Samoloty Sił Powietrznych 🇵🇱 wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu.#WojskoPolskie zawsze w gotowości do niesienia pomocy swoim… pic.twitter.com/Io8lovWjGG — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 5, 2026

Операция началась утром в четверг, 5 марта, около 06:00 по местному времени.

«Самолеты польских ВВС вылетели из Польши для поддержки операций, связанных с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока», – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

Как сообщалось, 4 марта министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, застрявших на Ближнем Востоке.

В тот же день первый репатриационный рейс завершила Франция. Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.

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