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Польша начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока

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  • 5.03.2026, 11:48
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Польша начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока

Операция началась сегодня утром.

Самолеты польских Военно-воздушных сил вылетели из страны, чтобы поддержать операции, связанные с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Операция началась утром в четверг, 5 марта, около 06:00 по местному времени.

«Самолеты польских ВВС вылетели из Польши для поддержки операций, связанных с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока», – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

Как сообщалось, 4 марта министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, застрявших на Ближнем Востоке.

В тот же день первый репатриационный рейс завершила Франция. Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.

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