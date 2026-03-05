В Минске решили снести еще 105 частных домов 9 5.03.2026, 12:04

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Названы конкретные сроки.

Столичная мэрия приняла окончательное решение о сносе еще одной частной застройки в черте города. На этот раз под снос решили пустить 105 домов в частном секторе микрорайона Серебрянки - бывшие деревни Шейпичи и Дворищи, пишет «Телеграф».

Градостроительный проект с детальным планом сноса и будущей застройки на днях выложили на Национальном правовом портале и он уже вступил в законную силу.

Согласно решению Минского городского исполнительного комитет, масштабные изменения затронут территорию общей площадью в 154 га, расположенную по обе стороны реки Свислочь в микрорайоне Серебрянка. 105 частных домов там пойдет под снос, а на их месте должны появиться места для отдыха, спорта и развлечений, ряд общественных объектов, а также новый природный парк, по которому можно будет прокатиться по велодорожке.

В документе прописаны конкретные сроки сноса жилой застройки. По данным портала Realt.by, на первом этапе - до 2027 года - займутся благоустройством территории природного парка со стороны улицы Якубова. Снос жилых домов намечен на второй этап проекта - до 2030 года.

По данным портала, сносить частный сектор будут в следующей последовательности: первыми исчезнут дома бывшей деревни Шейпичи, следующими снесут Дворищи, а последними станут дома по улице Семенова.

Еще одним важным для жителей микрорайона этапом реконструкции этого участка станет расширение действующей трамвайной линии. Трамваи планируют пустить по проспекту Рокоссовского и продлить существующий маршрут по улице Якубова до улицы Малинина. Для этого планируется перенос разворотного кольца.

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