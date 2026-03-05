«Лукашенко держится на одном гвозде» 4 5.03.2026, 12:33

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Фото: Getty Images

Диктатор слишком долго отстраивал систему под себя.

Политолог Александр Класковский в статье для издания «Позiрк» сравнил иранскую тиранию с диктатурой, созданной Лукашенко:

— Его архитектор долго отстраивал систему под себя, сосредоточил в своих руках все мало-мальски значимые функции. Другие структуры власти худосочны. Нет настоящего политического класса, правящей элиты (помните крылатую фразу Лукашенко: в стране должен быть один политик?).

Идеология? Пустышка в упаковке лояльности вождю. Идеологи на зарплате гонят туфту, в которую сами не верят.

А фанатиками можно назвать разве что считанных персонажей из госпропаганды (большинство там тоже лишь цинично косит бабки). Вот им Лукашенко дал сейчас отмашку мочить американский империализм. Да и сам, как видим, решил осторожно проявить солидарность с Тегераном.

Эти активности рассчитаны на Москву и на провластную часть внутренней аудитории. Риски разозлить проиранской риторикой Трампа невелики: он наверняка не смотрит БТ и не читает «совбелку».

А люди из его команды, работающие на беларуском треке, вряд ли заинтересованы доносить шефу компромат на болотного автократа. Джону Коулу и другим дипломатам важно добиться поставленной цели — освободить тысячу с лишним политзаключенных.

Опасность же для Лукашенко намного вероятнее с противоположной стороны.

Он выстроил систему, которая, в отличие от иранской, держится на одном гвозде — его собственной персоне.

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