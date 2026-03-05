Погода порадует белорусов 1 5.03.2026, 12:51

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Идет весна.

В ближайшие дни в Беларуси ожидается постепенное потепление — к концу недели температура местами поднимется до +14°С. Об этом сообщили в Белгидромете. Тем временем на реках продолжается разрушение ледяного покрова, а на отдельных участках дорог по-прежнему возможна опасная гололедица.

В пятницу, 6 марта, ночью и утром по восточной части страны прогнозируются снег и дождь. Ночная температура составит 0…-6°С, а днем воздух прогреется от +1°С на востоке до +10°С на западе. Из-за гололедицы синоптики объявили желтый уровень опасности.

В субботу, 7 марта, осадков в основном не ожидается. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Температура ночью составит 0…-5°С, местами может опускаться до -8°С. Днем столбики термометров покажут от +3°С на северо-востоке до +14°С на юго-западе страны.

В воскресенье, 8 марта, погода останется преимущественно без осадков, однако туманы местами сохранятся. Ночью ожидается 0…-6°С, а на северо-востоке местами -7…-11°С. Днем температура составит от +3°С на северо-востоке до +14°С на юго-западе.

Тем временем на реках Беларуси продолжается ледоход. От ледяного покрова уже очистилась река Вилия, вскрылся Неман у Столбцов, а также его приток Щара у Слонима. Кроме того, началось вскрытие притока Припяти — реки Оресса.

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