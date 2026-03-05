Путин наблюдает за Ираном со стороны 18 5.03.2026, 12:53

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Кремль осторожничает.

Россия заняла осторожную позицию после совместных авиаударов США и Израиля по Ирану. По сообщениям СМИ, российские власти и государственные медиа избегают прямой критики действий Вашингтона, несмотря на жесткую риторику в адрес самих ударов, пишет Nationalinterest (перевод — сайт Charter97.org).

Российские государственные СМИ описывают атаки как «вероломное нападение» на союзника, однако Кремль пока воздерживается от личной критики президента США Дональд Трамп. Путин также не сделал резких заявлений, что аналитики объясняют желанием Москвы сохранить каналы диалога с Вашингтоном на фоне обсуждений будущего войны в Украине.

Эксперты считают, что Иран постепенно перестает быть ключевым приоритетом для России. В Кремле могут рассчитывать, что усиление конфликта на Ближнем Востоке отвлечет внимание США и их ресурсы от украинского направления. Российская «специальная военная операция» в Украине продолжается уже пятый год и остается главным внешнеполитическим вызовом для Москвы.

Тем временем российская внешняя разведка обвинила Великобританию и Францию в передаче Украине компонентов для создания ядерного оружия, не представив доказательств. Аналитики считают, что подобные заявления могут использоваться для внутренней мобилизации и отвлечения внимания от проблем в сфере обороны.

Так, недавно украинская ракета нанесла удар по заводу в городе Воткинск, где производятся баллистические ракеты «Искандер» и межконтинентальные ракеты. Российские власти минимизировали освещение этого инцидента.

Одновременно Кремль проводит перестройку политической элиты. В рамках программы «Время героев» ветеранов войны ускоренно продвигают на государственные должности. Предполагается, что новая элита будет более лояльна действующему руководству страны.

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