ЦАХАЛ показал на видео, как F-35 впервые сбил Як-130 российского производства 5.03.2026, 19:37

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Уникальные кадры были сняты в небе над Тегераном.

Армия обороны Израиля показало на видео, как израильский истребитель F-35I Adir во время военной операции против Ирана сбил в небе над Тегераном военный самолет «Як-130», который выпускает Россия.

Видео в Интернете разместила пресс-служба ЦАХАЛа. Видео сделано из кабины пилота истребителя F-35I Adir, который является израильской версией одноименного американского военного самолета.

Мы видим, как израильский пилот берет на прицел иранский военный самолет, а потом наносит по нему удар при помощи ракеты. Что это была за ракета, неизвестно. Иранский истребитель в результате загорелся и был уничтожен.

Пилот F-35I заявил, что он уничтожил вражескую воздушную цель, она поражена. Он также сказал, что будет продолжать выполнять задание.

По данным ЦАХАЛа, этот воздушный бой произошел несколько дней назад в небе над Тегераном. Это первый случай, когда израильский истребитель Adir сбил пилотируемый самолет (иранские БпЛа и ракеты раньше израильские пилоты на этих самолетах уже сбивали).

Иран получил первые российские учебно-боевые истребители «Як-130» в 2023 году. Сколько таких самолетов есть на вооружении иранской армии, неизвестно. Армия РФ приняла на вооружение Як-130 в 2010 году. Он отличается своей относительно небольшой стоимостью – около 15 млн долларов.

Российские оккупанты бояться использовать Як-130 в войне против Украины. Во всяком случае, в открытых источниках нет информации о применении оккупантами в войне самолетов «Як-130».

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