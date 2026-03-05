Кредиты в Польше станут еще дешевле

Кредиты в Польше станут еще дешевле4
- 5.03.2026, 13:11
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После мартовского снижения базовая ставка Национального банка Польши составит 3,75%.
Кредиты в Польше подешевеют — Совет по денежно-кредитной политике Национального банка Польши снизил процентные ставки на четверть процентного пункта, сообщает «Польское радио».
Экономический аналитик Ярослав Садовский отметил, что с начала серии снижений в прошлом году базовая ставка Нацбанка сократилась на 2%. «Это приносит выгоду тем, кто погашает кредиты», — добавил эксперт.
«Если сравнить текущую ситуацию — после мартовского снижения процентной ставки — с ситуацией в начале прошлого года, до этой серии снижений процентных ставок, то средний ежемесячный платеж по 30-летнему кредиту в размере 500 тыс. злотых снизился на 699 злотых. Только само мартовское снижение процентной ставки уменьшает ежемесячный платеж примерно на 80 злотых», — сказал экономист.
Ярослав Садовский добавил, что более низкие ставки означают большую доступность ипотечных кредитов.
По словам экономиста, в этом году стоит ожидать еще по меньшей мере одно снижение базовой ставки. После мартовского снижения базовая ставка Национального банка Польши составит 3,75%.