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Кредиты в Польше станут еще дешевле

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  • 5.03.2026, 13:11
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Кредиты в Польше станут еще дешевле

После мартовского снижения базовая ставка Национального банка Польши составит 3,75%.

Кредиты в Польше подешевеют — Совет по денежно-кредитной политике Национального банка Польши снизил процентные ставки на четверть процентного пункта, сообщает «Польское радио».

Экономический аналитик Ярослав Садовский отметил, что с начала серии снижений в прошлом году базовая ставка Нацбанка сократилась на 2%. «Это приносит выгоду тем, кто погашает кредиты», — добавил эксперт.

«Если сравнить текущую ситуацию — после мартовского снижения процентной ставки — с ситуацией в начале прошлого года, до этой серии снижений процентных ставок, то средний ежемесячный платеж по 30-летнему кредиту в размере 500 тыс. злотых снизился на 699 злотых. Только само мартовское снижение процентной ставки уменьшает ежемесячный платеж примерно на 80 злотых», — сказал экономист.

Ярослав Садовский добавил, что более низкие ставки означают большую доступность ипотечных кредитов.

По словам экономиста, в этом году стоит ожидать еще по меньшей мере одно снижение базовой ставки. После мартовского снижения базовая ставка Национального банка Польши составит 3,75%.

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