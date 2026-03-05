Кредиты в Польше станут еще дешевле 4 5.03.2026, 13:11

2,850

После мартовского снижения базовая ставка Национального банка Польши составит 3,75%.

Кредиты в Польше подешевеют — Совет по денежно-кредитной политике Национального банка Польши снизил процентные ставки на четверть процентного пункта, сообщает «Польское радио».

Экономический аналитик Ярослав Садовский отметил, что с начала серии снижений в прошлом году базовая ставка Нацбанка сократилась на 2%. «Это приносит выгоду тем, кто погашает кредиты», — добавил эксперт.

«Если сравнить текущую ситуацию — после мартовского снижения процентной ставки — с ситуацией в начале прошлого года, до этой серии снижений процентных ставок, то средний ежемесячный платеж по 30-летнему кредиту в размере 500 тыс. злотых снизился на 699 злотых. Только само мартовское снижение процентной ставки уменьшает ежемесячный платеж примерно на 80 злотых», — сказал экономист.

Ярослав Садовский добавил, что более низкие ставки означают большую доступность ипотечных кредитов.

По словам экономиста, в этом году стоит ожидать еще по меньшей мере одно снижение базовой ставки. После мартовского снижения базовая ставка Национального банка Польши составит 3,75%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com