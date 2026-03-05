В Смолевичах вспыхнул скандал из-за яблока, выданного на школьный обед

В Смолевичах вспыхнул скандал из-за яблока, выданного на школьный обед6
- 5.03.2026, 13:23
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Оно было гнилым.
Жительница Смолевичей в социальных сетях обратила внимание на внешний вид яблока, которое предложили её ребёнку на обеде в средней школе №3. Женщина отметила, что это случается не впервые, и добавила: «Как считаете, будет ребёнок такое кушать?» При этом, по её словам, на запрос через сайт школы ответа не последовало.
Издание «Край смалявiцкi» обратилось за комментарием в управление по образованию и спорту Смолевичского райисполкома.
— Мы еженедельно контролируем поступающую продукцию в учреждения образования, — пояснила начальница управления Ирина Чернявская. — Все руководители школ уведомлены, что при обнаружении некондиционных продуктов они могут обратиться к технологу Центра по обеспечению деятельности, который связывается с поставщиками для замены. Это касается картошки, моркови, капусты и любых фруктов.
По её словам, в школах действует бракеражная комиссия, в которую входят и родители, и которая контролирует питание детей. Что касается яблока из третьей школы, разбирательство показало:
— Директор обошёл все классы и уточнил у детей, были ли проблемы с яблоками. Жалоб на гнилые фрукты не поступало. На кухне яблоки моют, обрабатывают и насухо вытирают. В одном классе ребёнок отметил, что яблоки были шершавые, — уточнила Чернявская.
Чиновница лично осмотрела коробку с яблоками и обнаружила 5–7 фруктов с шершавой поверхностью. При этом это не является противопоказанием для употребления. Кроме того, дети имеют право заменить любой фрукт — яблоко, апельсин, банан, киви или грушу — на другой по своему выбору.