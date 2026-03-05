Проворовавшемуся заму Шойгу отказали в отправке на войну в Украину 8 5.03.2026, 13:58

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Тимур Иванов

Тимура Иванова потроллили словами о том, что «СВО — привилегия, а не индульгенция».

Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, которого осудили на 13 лет за растрату более 3,9 млрд руб., в отправке на войну в Украину, пишет The Moscow Times.

До этого экс-чиновник подал иск к Минобороны и Военному комиссариату Москвы, требуя заключить с ним контракт и направить на фронт в любом звании и на любую должность.

«Суд признал законным действия ответчиков и отказ в заключении с ним контракта на прохождение воинской службы в зоне СВО, посчитав, что возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО — это привилегия, а не индульгенция», — отметили в пресс-службе судебной инстанции.

Иванов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, где он отбывает наказание. Экс-чиновник заявил о готовности «искупить вину кровью и погибнуть» на войне, чтобы «отстоять свое доброе имя». При этом он подчеркнул, что согласен служить рядовым в составе штурмового батальона.

«Десять лет я был замминистра обороны, был нужен стране. Даже в годы Великой Отечественной войны людей отправляли в штрафбаты, и они могли искупить свою вину кровью. Ну как же так?!» — сказал арестованный.

При этом представители Минобороны и Военного комиссариата Москвы на заседании суда отметили, что действующее законодательство не обязывает их заключать контракты с лицами, имеющими судимость, «а лишь предусматривает такую возможность».

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025 года он был признан виновным в деле о растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. Также Иванову предъявлены обвинения в нескольких эпизодах получения взяток, отмывания денег в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Сам Иванов вину не признает.

При этом суд постановил изъять у экс-чиновника и его близких имущество на общую сумму 1,2 млрд руб. Среди прочего в доход государства были обращены 11 земельных участков в Карелии и Московской области, усадьба Софьи Волконской в центре Москвы, усадьба в Тверской области на берегу Волги, дом в элитной подмосковной деревне Раздоры, 35 автомобилей, коллекция из 30 представляющих культурную ценность картин, 26 экземпляров раритетного оружия, десять антикварных печатных изданий, более 40 пар часов, свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями, а также 340 млн руб.

«СВО — привилегия, а не индульгенция». Проворовавшемуся заму Шойгу отказали в отправке на войну в Украину

Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, которого осудили на 13 лет за растрату более 3,9 млрд руб., в отправке на войну в Украину.

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