В Беларуси запретили шампуры из России 9 5.03.2026, 14:24

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иллюстративное фото

Их признали опасными.

Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии запретил продажу в стране российских шампуров, которые могли попасть на прилавки перед майскими праздниками.

Под запрет попал плоский шампур из нержавеющей стали размером 450×10×1,5 мм (штрихкод 4627076576763, артикул 80-062), произведённый в сентябре 2023 года московским предприятием «Рассвет».

По данным специалистов, шампуры не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по показателю «железо», однако конкретные детали нарушений не уточняются.

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