В Беларусь идет антициклон «Яннис» 1 5.03.2026, 14:35

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Он изменит погоду на 8 марта.

В Белгидромете рассказали, какой будет погода в праздничный день 8 марта, сообщает БелТА.

«Антициклон JANNIS («Яннис». — прим.) в предстоящие шесть суток подарит нам солнечную весеннюю погоду», - рассказали синоптики.

В праздничное воскресенье 8 марта местами по северо-востоку Беларуси ночью воздух охладится до -11 градусов, а дневные максимумы окажутся в пределах от +1 градуса по востоку до +16 градусов по западу страны. Ночью и утром местами не исключены слабые туманы и гололед.

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