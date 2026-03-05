В Беларусь идет антициклон «Яннис»1
- 5.03.2026, 14:35
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Он изменит погоду на 8 марта.
В Белгидромете рассказали, какой будет погода в праздничный день 8 марта, сообщает БелТА.
«Антициклон JANNIS («Яннис». — прим.) в предстоящие шесть суток подарит нам солнечную весеннюю погоду», - рассказали синоптики.
В праздничное воскресенье 8 марта местами по северо-востоку Беларуси ночью воздух охладится до -11 градусов, а дневные максимумы окажутся в пределах от +1 градуса по востоку до +16 градусов по западу страны. Ночью и утром местами не исключены слабые туманы и гололед.