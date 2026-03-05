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TWZ: Российская «Варшавянка» затонула после удара США по базе в Иране

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  • 5.03.2026, 23:07
  • 36,294
TWZ: Российская «Варшавянка» затонула после удара США по базе в Иране
Фото: wikipedia

Это была самая современная подлодка Тегерана.

В результате удара США затонула российская подлодка. Об этом сообщает издание The Ware Zone.

Американцы ударили по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране, в результате чего затонула подлодка «Варшавянка», произведённая Россией. Это была самая современная подлодка Ирана.

«Единственная иранская подводная лодка типа Kilo, самая современная из иранских, которая стояла на якоре на базе, также, по всей видимости, затонула, и рядом с местом её швартовки у пирса виден большой след от пожара», — отметили журналисты, изучив спутниковые снимки.

Военные США говорили, что ударили по самой боеспособной лодке Ирана. Издание предупреждает, что иранский военно-морской флот фактически уничтожен.

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