Кабаевой до неузнаваемости «перекроили» лицо 25 5.03.2026, 15:57

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Алина Кабаева

На кого теперь похожа предполагаемая жена Путина?

Российская художественная гимнастка и возможная жена диктатора Путина Алина Кабаева, снова стала жертвой пластики и перестала походить на себя саму, пишет «Главред».

Соответствующими фото бывшая гимнастка поделилась на своей странице в Instagram. На фото видно полностью изменившееся лицо любовницы Путина.

Невооруженным взглядом видно, как натянуто ее лицо, глаза и скулы. Само лицо путинистки выглядит полностью измененным, и если бы не подписи в социальной сети, то узнать бывшую спортсменку было бы практически невозможно.

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