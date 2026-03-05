Кабаевой до неузнаваемости «перекроили» лицо

Кабаевой до неузнаваемости «перекроили» лицо25
- 5.03.2026, 15:57
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На кого теперь похожа предполагаемая жена Путина?
Российская художественная гимнастка и возможная жена диктатора Путина Алина Кабаева, снова стала жертвой пластики и перестала походить на себя саму, пишет «Главред».
Соответствующими фото бывшая гимнастка поделилась на своей странице в Instagram. На фото видно полностью изменившееся лицо любовницы Путина.
Невооруженным взглядом видно, как натянуто ее лицо, глаза и скулы. Само лицо путинистки выглядит полностью измененным, и если бы не подписи в социальной сети, то узнать бывшую спортсменку было бы практически невозможно.