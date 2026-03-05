«Схема Долиной» не сработала: белоруска вовремя отказалась от покупки квартиры 4 5.03.2026, 16:03

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иллюстративное фото

Можно было потерять $78 тысяч.

В последнее время в сфере недвижимости только и разговоров, что о мошенниках и связанной с ними «схеме Долиной». Об опасности покупки жилья у людей, которые не отдают отчет своим действиям в силу разных обстоятельств, трубят повсюду. Но в начале прошлого года об этом особо не говорили. Белоруска Виктория слышала похожие страшилки только от друзей. Тем не менее сама чуть не оказалась втянута в подобную историю. Она рассказала, как все было, пишет Onliner.

Квартира мечты за $ 78 000

Виктория с семьей решила перебраться в Минск из Гомельской области. Для этого было решено продать загородный дом и купить вместо него хорошую столичную квартиру. С первым шагом у девушки все прошло гладко, а вот со вторым приключилась неприятная эпопея.

— Дело было в мае 2025 года. До «схемы Долиной» было еще далеко. Но про какие-то опасности при покупке квартиры я уже читала и в интернете, и в СМИ, — рассказывает Виктория.

Внимание семьи привлекла двухкомнатная квартира на улице Сурганова стоимостью $ 78 000. Средний этаж, кирпичный дом, метраж квартиры — все эти критерии казались буквально идеальными. Жилье было чистым и аккуратным. Так как семья планировала заехать в него сразу после сделки, состояние помещений также было важным моментом.

— Продавала женщина, которой было 69 лет. К моменту регистрации сделки ей стукнуло бы уже 70 лет. Это важный момент. Мы увидели ее на фотографии — для нас возраст был принципиальным.

Претендентов на такой лот нашлось много. Но Виктория обладала значительным преимуществом в виде всей суммы на руках наличными. Стороны быстро ударили по рукам, запустился процесс покупки.

Все как и положено: сделку вел работник известного столичного риелторского агентства, который проверил все документы на квартиру и не нашел ни единой подозрительной зацепки.

Когда начались «звоночки»?

Правда, одно странное обстоятельство все же замаячило: оказалось, что пенсионерка не хочет связываться с кредитными деньгами. Для Виктории это стало первым «звоночком». Второй «звоночек» тоже не заставил себя долго ждать:

— Женщина казалось очень активной, энергичной. Мы сидим, общаемся, и тут она спрашивает: «А что, я должна выписаться из квартиры?» Агент ей отвечает, что к моменту перехода права собственности из квартиры нужно уже выписаться, жилье должно быть свободным. Также ей пояснили, что после заключения договора ей дается одна неделя на освобождение квартиры. Пенсионерка очень разнервничалась. Говорит: «Подождите, я предполагала, что еще месяца 2−3 там буду жить». Агент удивляется: «Ну здравствуйте! А для чего люди покупают квартиру? Для того чтобы ею самим пользоваться. Какие 2−3 месяца?»

В итоге пенсионерка согласилась принять условия, но сердце у Виктории было уже не на месте:

— Несмотря на то что «схема Долиной» еще была впереди, я сидела и вспоминала истории, когда родственники пожилых людей оспаривали проведенную сделку по причине наличия у собственников атеросклероза сосудов головного мозга, деменции. И я очень спокойно говорю ей: «Вы меня извините, да, этого не требует закон, но я бы очень хотела попросить вас сделать выписку из медицинской карты». Ведь если окажется, что диагноз есть, то сделку потом могут просто отменить, потому что человек не отдавал отчет своим действиям. Хозяйка согласилась. Необходимая справка о психическом здоровье делается примерно несколько недель.

Дальше стороны продолжили общение. По словам Виктории, хозяйка жилья вновь стала говорить странные вещи:

— Агент продолжает объяснять наши дальнейшие действия. И женщина вдруг говорит, что хочет сразу забрать все деньги наличкой. Ей отвечают: без проблем, но надо выписаться из квартиры. И тут я вспоминаю, что в квартире висело много фотографий ее родственников и внуков, но на все встречи она приходит только одна. Прошу, чтобы в банке при передаче денег присутствовали родственники. Спрашиваю: почему именно наличка? Предлагаю деньги перевести с одного счета на другой. Ее ответ: «Вас это не должно касаться».

И тут у меня начинает сжиматься сердце. Я начинаю понимать, что ее будто бы кто-то ведет. На каждую фразу она реагировала очень нервно и обостренно. Нужно было фильтровать все, что произносишь, чтобы она не нервничала.

Виктория вспоминает, что были вопросы и к будущему месту жительства пенсионерки. Сперва она упоминала, что будет выписываться к дочери. Затем «показания» поменялись: переезд и выписка планировались в квартиру подруги. Несмотря на миллион «звоночков», стороны все же заключили предварительный договор.

При этом девушка попросила агентство еще раз встретиться с собственницей и прояснить все туманные моменты: справка о здоровье, отсутствие родственников, четкий ответ о дальнейшем месте жительства, зацикленность на наличных деньгах.

— После этой встречи риелтор звонит мне: «Знаете что, вы оказались правы. Она нестабильная. У нее достаточно агрессивная манера поведения. Контактов родственников она не дает. Требует наличку». Я говорю: «Это пожилой человек. Чуть что, виноватыми будем мы. Давайте что-то решать».

Расторжение сделки

Сделку в итоге расторгли. С тех пор Виктория не общалась с подозрительной хозяйкой квартиры-мечты. А агент ей обмолвилась, что видела этот объект на площадках от другого агентства недвижимости.

— К сожалению, дальнейшую судьбу бабушки я не знаю, — заключает собеседница. — Скорее всего, ее мошенники «вели». Ну очень похожая схема. Деньги после продажи она бы передала им. Хочу отметить: несмотря на то что агентство проводит полный сбор информации о квартире, оно должно «додушивать» продавцов, уточнять все спорные моменты, особенно когда речь идет о пожилом человеке. Я не говорю, что все пожилые такие. Люди и в 80, и в 90 часто объективно принимают решения, преподают в университетах и так далее. Но перепроверять надо всех.

Я надеюсь, что пенсионерка благополучно продала квартиру, купила взамен другую и живет рядом с дочерью. Дай ей бог здоровья. Но я волновалась за свои деньги.

Виктория еще раз подчеркивает, что все случилось в период, когда мошеннические схемы, связанные с куплей-продажей недвижимости, еще не получили такого широкого освещения, как сейчас. Поэтому и агент действовал несколько неосторожно. Сегодня специалисты в риелторской сфере уже более внимательно относятся к подозрительным сделкам, начинают понимать, как ведут себя люди, находящиеся под воздействием мошенников. Ведь благодаря такой скрупулезности можно спасти много потенциальных пострадавших.

К слову, опасения героини были напрасны. Согласно белорусскому законодательству, у добросовестных покупателей квартиру не забирают, даже если имела место «схема Долиной». Однако морально тяжело осознавать, что продавец может остаться на улице, продав жилье и отдав деньги мошенникам.

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