Скачок цен на нефть не спасет Путина

Скачок цен на нефть не спасет Путина1
- 5.03.2026, 16:31
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Доходы Кремля от нефти и газа упали на 50% в январе.
Рост мировых цен на нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке вряд ли существенно улучшит финансовое положение России. К такому выводу пришел старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр, пишет Business Insider (перевод — сайт Charter97.org).
Цены на нефть резко выросли после усиления напряженности на Ближнем Востоке и опасений перебоев поставок через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Международный эталон Brent в среду торговался около $84 за баррель, а американская нефть WTI — около $77,5. С начала года оба сорта подорожали примерно на 35%.
Однако, по словам аналитика, этот рост не гарантирует России значительного увеличения доходов. Российская нефть марки Urals продается с заметным дисконтом из-за санкций, а сильный рубль снижает рублевую выручку от экспортных продаж.
«Текущий временный скачок цен, с учетом санкционных скидок и неблагоприятного курса валюты, вряд ли изменит базовую финансовую картину», — отметил Коляндр.
Нефтегазовые доходы остаются ключевым источником наполнения российского бюджета и финансирования войны против Украины. Однако в январе поступления от нефти и газа упали на 50% по сравнению с прошлым годом и достигли уровней, наблюдавшихся во время пандемии в 2020 году.
Одновременно дефицит федерального бюджета составил 1,72 трлн рублей, или около 0,7% ВВП, следует из данных российского Минфина.
По мнению эксперта, ситуация может измениться только в случае длительного сохранения высоких цен на нефть и заметного ослабления рубля. В противном случае бюджетные проблемы Кремля сохранятся.
Тем временем рынки продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Любые перебои в поставках через Ормузский пролив могут изменить мировые торговые потоки и повлиять на спрос на российскую нефть, которую активно закупают Китай и Индия.